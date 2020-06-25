بمحيط مستشفى المنيرة.. غياب تام لأولياء الأمور أمام لجان الثانوية

تشديد أمني وتنظيم على أعلى مستوى شهده لجان امتحانات الثانوية العامة المتواجدة بمحيط مستشفى المنيرة العام بمنطقة السيدة زينب، حرصا على حياة الطلاب والطالبات، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتنظيم عملية امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعلى أبواب مدرستي المبتديان الثانوية والإعدادية المجاورتين لمستشفى المنيرة، انتشر رجال الأمن المكلفون بتنظيم عملية الامتحانات ومنع تكدس الطلاب أمام اللجان قبل وبعد الامتحان، واختفى بذلك مشهد انتظار أولياء الأمور أمام المدارس في انتظار خروج أبنائهم.

وعلى حائط واجهة مدرسة المبتديان الثانوية المواجهة للمستشفى، تم تعليق لافتات تناشد الطلاب بعدم السماح بالتجمع والتواجد أمام المدرسة لمنع التجمعات بينهم.