محافظ الجيزة يتابع سير امتحانات الثانوية العامة ويشدد على منع التجمعات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات في مناخ ملائم دون أي معوقات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنَّه تمّ تأكّيد تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المواطنين، والتشديد على أولياء الأمور بعدم التواجد بمحيط اللجان، ما يؤثر بالسلب على مجهودات الدولة وعملية تنظيم دخول وخروج الطلبة.

وأوضح أنَّه تمّ التنبيه على الطلبة بالحضور قبل موعد بدء الامتحان بوقت مناسب لمنع وجود كثافات أمام اللجان حيث لن يسمح بدخول أي طالب بعد الساعة التاسعة صباحاً، لافتًا إلى أنَّه تمّ تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافي أي ملاحظات أولًا بأول، إضافة إلى التأكد من توفير عدد كاف من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل احتياطي وتوفير كمامات للعاملين.

وأكّد محافظ الجيزة أنَّه تمّ التشديد على عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية وتواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة.

واطمئن محافظ الجيزة، على دخول الطلاب لجان الامتحانات من خلال الممرات التي تم تجهيزها لذلك، كما تابع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كل اللجان.

واطمأن محافظ الجيزة، على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تامين اللجان، مؤكّدًا أنَّ هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتامين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان.

كما شدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، موجهًا بتذليل كل العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كلفت مديري الإدارات التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين لكل إدارة، وتمّ تصميم "آي دي" تعريفي لهم، وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.