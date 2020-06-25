دعم "عزل الأقصر" بـ18 سريرا جديدا بقسم الرعاية المركزة

أعلن الدكتور خلف أحمد عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم الخميس، إضافة 18 سريرًا جديدًا بقسم الرعاية المركزة، لخدمة مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تخصيص المستشفى منذ مطلع الشهر الجاري لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس بـ130 سريرًا.

وأضاف مدير المستشفى، أن عدد الًأسرّة بغرف العناية المركزة ارتفع بذلك إلى 36 سريرًا لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المستشفى شهد خلال الأيام الماضية أكثر من عملية جراحية لحالات حرجة من مصابي فيروس كورونا، تنوعت بين عمليات جراحة وعظام وولادة.

وكانت مديرية الصحة بالأقصر، قد أعلنت أنه من المنتظر أن يرتفع إجمالي عدد الأسرّة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر إلى 461 سريرًا خلال الفترة المقبلة.