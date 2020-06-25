"الإنتاج الحربي": الانتهاء من تصنيع وتوريد 6 ملايين كمامة طبية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن انتهاء الوزارة من تصنيع وتوريد 6.353 مليون كمامة طبية بأنواعها المختلفة.

جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، تحت عنوان "6 سنوات من الإنجازات"، حول أهم إنجازات الوزارة وجهودها في دعم سياسة الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني خلال الفترة من يوليو عام 2014، حتى يونيو 2020، وهي الفترة التي بدأت بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد.

وأضافت الوزارة أنها تتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنين والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات وبوابات تعقيم، وقامت بتوريدها للجهات المختلفة بالدولة.

وتابعت: "ويتم طرح (المُطهرات والمنظفات والكمامات الطبية) في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة".

وواصلت: "يتم تصنيع وتوريد مستلزمات طبية بقيمة (243.505) مليون جنيه، مثل توريد 2446 بوابة تعقيم للجهات المختلفة بالدولة، منها 1298 بوابة لصالح وزارة التربية والتعليم ضمن جهود الوزارة في تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة".