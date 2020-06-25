من بعيد لبعيد.. أولياء أمور يتابعون أبناءهم ببورسعيد: قلبنا مش مطاوعنا

تواجد أولياء الأمور ببورسعيد، اليوم، بعيدا عن محيط المدارس للاطمئنان على أبنائهم الذين يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة اليوم، وذلك بعد تفرقتهم من قبل الأمن.

وقال محمد السيد، ولي أمر، إن الطلاب يمتحنون في ظل ظروف صعبة وفي مواجهة عدو خفي وهو فيروس كورونا. بينما أشادت لبنى المصري، ولية أمر، بالإجراءات الاحترازية والتنظيم داخل لجنة مدرسة الغرفة التجارية بحي الضواحي، مؤكدة أن رئيس الحي تابع تطبيق الإجراءات الوقائية وتأمين دخول الطلاب.

وقالت سناء عبود، إنها حرصت على النزول اليوم للاطمئنان على ابنتها، بعدما فزعت من صور التزاحم أمام اللجان التي انتشرت على صفحات الفيس بوك في الامتحان السابق، "ابتعدنا عن اللجان لكن قلبي مش مطاوعني".

وأضافت أن ابنتها أصيبت بحالة من الخمول منذ امتحان اللغة العربية، وعندما سألت زملاءها أكدوا لها نفس الأعراض، متابعة "هل بوابات التعقيم بالمدارس بها مواد مخدرة؟".

وقالت هناء السعيد، إن سبب خمول الطلاب هو الضغط النفسي بسبب المذاكرة وفزع أولياء الأمور.