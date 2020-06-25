وزير التنمية المحلية يناشد أولياء الأمور عدم التزاحم أمام اللجان

ناشد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عددا من أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي بهتيم الثانوية بنات، و الإعدادية بنات بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

ووصل شعراوي والهجان إلى مقر المدرسة الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحاً، حيث كان الطلاب قد بدأوا في التوافد على مقر المدرسة.

حيث وجه الوزير التحية للطلاب المصطفين للدخول إلى المدرسة وقياس درجة الحرارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية و الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وعقب ذلك، تابع وزير التنمية المحلية ، واللواء عبدالحميد الهجان مرحلة دخول الطلاب للمدرسة، مروراً ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية الخاصة بهم .

كما تفقد شعراوي بعض لجان الامتحان داخل المدرسة أثناء دخول الطلاب، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

استمع شعراوي والهجان إلى شرح من الفرق الطبية الموجود باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب.

وأشاد شعراوي بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان والتنسيق الذي يجري بين محافظ القليوبية والجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات، وعلى رأسها مديرتي الصحة والأمن.

ومن جانبه أشار الهجان إلى أنه جرى تجهيز اللجان بالمحافظة بالإضاءة والتهوية الجيدة، لافتا إلى وجود 112 طبيبا و زائرا صحيا على مستوى المحافظة، للإشراف على اللجان، بالإضافى إلى توفير 12 سيارة إسعاف.