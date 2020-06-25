إجراءات مشددة أمام لجان الثانوية لمنع تكدس أولياء الأمور بالغربية

شهدت المناطق المحيطة بلجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، رفع حالة الاستنفار والتأهب القصوى التي فرضتها الأجهزة الأمنية لمنع اقتراب وتكدس أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة فضلا عن الدفع بدوريات شرطية كي تجوب محيط اللجان الرئيسية والبالغ عددها 122 عقب إغلاقها لبدء امتحان مادة اللغة الإنجليزية على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بالمحافظة.

وخصصت الأجهزة الأمنية المتواجد بمحيط لجان الثانوية بنطاق مراكز طنطا والمحلة وزفتى، سيارة إسعاف لنقل حالتي إصابة بالإغماء بين صفوف الطلاب قبيل بدء امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتم علاجهما ميدانيا وتأمين دخولهما لاستكمال الامتحان حفاظا على مستقبلهم الدراسي.

ووجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، باستمرار رفع حالة الطوارئ وتشكيل غرف العمليات لمتابعة ماراثون امتحانات الثانوية العامة من خلال الدفع 122 بوابة تعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب على مستوي اللجان بقرى ومراكز المحافظة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، تم وضع خطة بشأن نقل أوراق الأسئلة والإجابة لقطاعات المنصورة والإسكندرية والقاهرة وتأمين اللجان ومحيطها بالتنسيق مع مديرية الأمن بالغربية، والتنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء أداء الامتحان.

وأشار وكيل التعليم عن تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين في مراكز ومدن المحافظة، مبينا أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للامتحان .

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم في تعليماته إلى مديري الإدارات التعليمية بأهمية مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

وأشار وكيل وزارة التعليم، إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم على رقم واتس 01277343463، وعلى الخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

كما أشار لضرورة توافر المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، كما تم التنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يوميا.