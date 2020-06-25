صور.. دمياط الجديدة تستعد لإعادة فتح المساجد

وجه المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة، إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة، بتنفيذ حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المساجد.

وناشد رئي الجهاز أئمة المساجد بالمدينة، بالالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم فتح أماكن الوضوء ودورات المياه ودور المناسبات نهائيًا، وكذلك عدم السماح بدخول الجنائز، وعدم فتح مصليات السيدات، أو إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أي أنشطة سوى أداء الصلوات الخمس.

وشدد على ضرورة تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وفتح المسجد قبل موعد الآذان بعشر دقائق فقط.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تعقيم وتطهير المساجد بالمدينة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.