توزيع 400 حقيبة لحالات كورونا في العزل المنزلي بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن صرف 400 شنطة أدوية لحالات العزل المنزلي أمس 24/6 وذلك بعد توقيع الكشف عليها وظهور أعراض المرض وقبل ظهور نتيجة العينة وذلك كإجراء استباقي لمحاصرة المرض، وبعد تسجيل الحالة على سيستم الوزارة، مشيرا إلى أن نسبة إصابة حالات العزل المنزلي إلى اليوم 5979 حالة.

وأكدت الدكتورة أمنية منصور، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن فرق الرعاية الأساسية تقوم بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي وتسهيل احتياجاتهم الدورية.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا وحالتهم مستقرة، مؤكدا أن ذلك لن يقتصر على تقديم العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين، حيث سيتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.