سيدة تتبرع بمنزل لتدشين عزل "كورونا".. و"صحة الغربية": نموذج مشرف

شهدت شوارع قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرارا لشيوع حالة من البهجة والسعادة الغامرة على وجوه أكثر من 45 ألف أسرة وعائلة من أبناء القرية لتبرع إحدى السيدات تدعى الحاجة هناء عبد الحليم لم يتجاوز عمرها العقد السادس من عمرها بمنزل سكني مكون من 5 طوابق على مساحة 400 متر كي يكون عزلا صحيا لمصابي عدوى وباء "كورونا المستجد".

وكانت "الوطن" قد رصدت أن الأسباب الرئيسية التى دفعت السيدة فاعلة الخير على الإقدام للتبرع هو تعرضها للإصابة بالوباء اللعين جراء الاختلاط مع زوجها وأفراد عائلتها مما تسبب فى تعرضهم لوعكة صحية جماعية حجزوا جميعا على إثرها فى الحجر الصحي بإحد المستشفيات الخاصه بالقاهرة لتلقي العلاج طوال 7 أيام الماضية.

"والله الحمد لله على كل شيء ده اختبار من ربنا ليا ولأفراد عائلتي ودايما إيماني قوي بالله وببقى حريصة طوال حياتي وعمري الوقوف بجانب الناس ودي مسؤولية الحياة اللى بعيشها مع أبنائي وزوجي وفعلا الإصابة بعدوى كورونا أمر مش سهل ومحنة وربنا بيكرمنا إننا نتجاوزها تدريجيا خلال فترة العزل الصحي بالمستشفي الخاص بالقاهرة" بتلك الكلمات عبرت الحاجة هناء عبد الحليم عن سعادتها عبر اتصال هاتفي، مشيرة بقولها "فعليا طوال السنوات الماضية سعيت فى التبرع بالمنزل كونه خاليا واستقليت بحياتي برفقة عائلتي وزوجي بالقاهرة وفعليا عدد كبير من الاستغاثات والرسائل من أسر القرية لإهدائه لإحدى الجمعيات الأهلية بذات القرى كي يكون مستشفى أو مستوصفا خيريا لعلاج كل الفقراء".

وأضافت " عبد الحليم" أنها بدأت تتحسن تدريجيا وتتماثل بالشفاء من خلال تلقي العلاج أثناء فترة العزل والتى تجاوزت 8 أيام منها مؤكدة أنه ستبدأ فى تنفيذ إجراءات التبرع فعليا من خلال زيارة أقاربها بذات القرية والبدء فى رعاية أمور وشأن الفقراء من أبناء القرية والتواصل مع المسئولين لتنفيذ إجراءات القانونية لاكتمال التبرع بصورته الكاملة خلال المرحلة المقبلة .

وتابعت بقولها : أنا عانيت من الإصابة بعدوى كورونا وربنا يعافي كل أهل بلدي وفعلا مصاب كورونا محتاج رعاية كاملة وإيواء وأدوية مكلفة ونفسي أساعد بجد زملائي من أهل الخير فى توفير الرعاية الكاملة لكافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا وربنا يرفع عنا البلاغ والغمة يا رب " .

من ناحية أخري أضاف "طه عوض" أحد مؤسسي صفحة "منشأة محلة حسن الأمس والآن" أن كافة أسر وعائلات القرية يناشدون السيدة المتبرعة بالمنزل السكني بالإسهام فى إنهاء إجراءاته وتحويلها الى مجمع عيادات أو مستوصف خيري متكامل يضم أقسام الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وكافة التخصص لرعاية محدودي الدخل من أهالي القرية " .

وأضاف "عوض" أن جمعية الخير التى أسسها عدد من مشايخ القرية وكبار ممثلي الأسر والعائلات أسهمت فى رعاية الآلاف من أسر القرية فى احتياج فعلا في توسعة نشاط الخير من خلال إسهام الحاجة "هناء عبد الحليم" والتى أصبحت رمزا لأهل الخير فى القرية مشيرا بقوله " والله أهل القرية بيدعوا بالشفاء العاجل لها ولأفراد عائلتها " .

أسر وعائلات القرية يناشدون بإنشاء مستشفى خيري لعلاج الفقراء وأطفالهم

في ذات السياق قال سامي أبوالرايات أحد ممثلي كبار العائلات بالقرية إن العمل الخيري لا يتوقف عند حد وما مارسته "عبد الحليم " سيدة الخير كنموذج للتبرع لمساندة الفقراء ودعم مؤسسات الدولة من خلال توفير رعاية صحية للمحتاجين والفقراء كانت رساله إنسانيه نالت ثقة الرأي العام ورجال الإعلام عبر شاشات التلفزيون المصري فى اليومين الماضيين .

وتابع "أبورايات " بقوله " نأمل أن يستمر لم شمل عائلات القرية ومشاركة أهل الخير ثماره فى تحقيق إنشاء أول مستشفي بالجهود الذاتيه لرعاية محدودي الدخل لان المسافة بين القرية واقرب مستشفي عام تزيد عن 10 كيلو فضلا عن صعوبه المواصلات فى ظل أزمة الكورونا مؤخرا وربنا يرفع عنا الغمة والبلاء عن أسرنا وعائلاتنا " .

وكيل الصحة يرد: العزل محتاج طواقم طبية لرعاية المصابين.. وفاعلو الخير عماد الأمة

من جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية أن تبرع سيدة بمنزل سكني على مساحة مميزة لخدمة أهالي قريتها نموذج مشرف لكل فاعلي الخير وفعلا مصر محتاجة تحقيق المشاركة المجتمعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية والماسكات الوقائية لكافة المرضى وطواقم الجيش الأبيض من الأطباء وفنيات التمريض بكافة أقسام العزل والحجر الصحي على مستوى مستشفيات العامة بقري ومراكز المحافظة.

وأشار "حميده" إلى أن هناك اشتراطات أساسية لإنهاء إجراءات تدشين عزل صحي متكامل من خلال دعم بطواقم طبي متخصصة فى مكافحة العدوى واتباع وسائل التعقيم والتطهير لتأمين أرواح حياتهم وتقديم أفضل خدمة طبية لكافة الحالات المصابة والكشف عن المخالطين لهم باتخاذ كافة إجراءات المسح والتحاليل للحالات المشتبه فيه بشكل دوري.

واختتم بقوله "لم يصلنا إجراءات تبرع رسمي من جهه سيدة بقرية منشأة الأمراء حتى الآن من الجهات المعنية، ونرحب بتلك المبادرة الخيرية لخدمة الوطن وأهلنا ورعايتهم صحيا ووقائيا ضد الوباء العالمي كوفيد 19".