بعد غياب أولياء الأمور.. الهدوء يسيطر على لجان مدارس مصر الجديدة

على عكس يوم الأحد الماضي، الذي شهد تكدس أولياء الأمور أمام عدد من مدارس مصر الجديدة، في انتظار أبنائهم الذين يخضعون لامتحانات الثانوية العامة الاستثنائية هذا العام، بالمخالفة للإجراءات الوقائية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ساد الهدوء التام بالمنطقة.

شهدت عدد من مدارس مصر الجديدة تواجدا أمنيا مكثفا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى قبل فترة وجيزة من انتهاء ثاني الامتحانات، وهو اختبار اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، أمام المدارس، حيث تمركزت بالقرب منهم وتم وضع كردونات أمنية، وتنظيم دخول الطلاب للجان، فيما تم منع تواجد أولياء الأمور تماما أمام المدارس، كما تم تحويل مسار السيارات من أمام المدارس منعا للزحام.

وأمام مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة النموذجية بمصر الجديدة، كثف الأمن من تواجده في محيطها، وحرص على تنظيم دخول الطلاب للمدرسة، وحول مسار السيارات ومنع الركن أمامها لتجنب ظاهرة تكدس أولياء الأمور، مثلما حدث الأحد الماضي، بجانب دعم من الشرطة النسائية، وفرض كردون أمني بعلم مصر يحيط بمدخل المدرسة.

كما ساد الهدوء أمام مجمع مدارس طبري للبنين بمصر الجديدة، وسط تكثيف أمني، لمنع تجمعات أولياء الأمور أمام اللجنة، وتأمين دخول وخروج الطلاب، من خلال انتشار دوريات الشرطة والأكمنة المرورية.

وكان أولياء الأمور تكدسوا أمام المدارس، الأحد الماضي، دون الالتزام بالإجراءات الوقائية المفترضة، بارتداء الكمامات أو مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وإنما اصطحبوا معهم أبناءهم الصغار أيضا، وتكدسوا أمام البوابات وبالحدائق المحيطة بالمدارس.