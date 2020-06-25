الإفتاء الفلسطينية تجيز ارتداء الكمامة والقفازات أثناء الصلاة

أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم، فتوى بشأن حكم ارتداء الكمامة والقفازات في الصلاة والتباعد بين المصلين في صلاة الجماعة، في ظل الانتشار الواسع لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إنّه لا مانع من الصلاة بالكمامة؛ إذ يتم ستر الفم والأنف في الصلاة، وقاية من انتشار الوباء، أو انتقال العدوى، أما القفازات؛ فلا بأس بالصلاة بها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد مفتي الديار الفلسطينية، أنّ ترك الأمر المستحب شرعا وقاية من الأوبئة، لا إشكال فيه للحاجة، ونص العلماء على أنّ الكراهة تزول للحاجة.