كورونا في بلاد الشام والعراق.. إصابات فلسطين 1534ولبنان 1644 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 9.527.123، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 484.972 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.175.405 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل17 إصابة جديدة بكورونا المستجد، بينها 16 في محافظة الخليل وواحدة في طولكرم، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 159 إصابة.

وأوضحت الكيلة، في بيان، أمس الأربعاء، أن مجمل الإصابات في فلسطين بلغ 1534، فيما بلغت حالات التعافي 616، والوفيات 5، والحالات النشطة 913 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكدت الكيلة، في وقت لاحق، أنه سيتم وضع خطط إضافية للسيطرة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد في الخليل، حيث تم تزويد المحافظة بجهاز فحص يعمل بقدرة أكثر من 1000 مسحة وبوقت أقل أربع ساعات، بالإضافة إلى مساعدات طبية عاجلة.

ارتفاع عدد الوفيات بالوباء في الأردن إلى 33 حالة

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد، إلى 1644 حالة بعد تسجيل 22 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي، إنها سجلت حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 33 حالة وفاة.

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1303 حالات شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية 1781 فحصا.

وفي الأردن، أعلنت السلطات، أمس الأربعاء، تسجيل 24 إصابة بكورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 1071 إصابة.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن 19 حالة من الإصابات تعود لسائقي شاحنات رصدت عند المنطقة الحدودية و4 لمواطنين قدموا من الخارج وحالة واحدة محلية في عمان يجري التقصي الوبائي عنها.

وسجلت المملكة، 10 حالات شفاء فيما أجرت السلطات الصحية حوالي 7500 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات إلى نحو 349 ألف عينة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، إن الأردن على استعداد لتقديم الدعم للعراق في مجال مكافحة كورونا المستجد، فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات الجائحة وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي.

ارتفاع إجمالي الإصابات في العراق إلى 36702.. وكردستان يغلق الطرق البرية مع ديالى

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 2200 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في العراق إلى 36702 إصابة.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، أنه تم تسجيل 1061 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16814 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 79 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1330 حالة.

وفي سياق متصل، أغلقت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق، الطرق البرية الحيوية مع محافظة ديالى بسبب ارتفاع معدلات الاصابات بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وقال مصدر أمني، في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أمس الأربعاء، إن سلطات الإقليم وجهت أجهزتها الأمنية بإغلاق الطرق البرية المارة عبر قضاء كلار والمتجهة إلى محافظة ديالى بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا المستجد.