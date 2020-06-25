التعليم تكشف حقيقة فيديو لتواصل طلاب مع أهاليهم "من جوة اللجنة"

ردت وزارة التربية والتعليم، على الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ التواصل مع عضو لجنة الإدارة باللجنة والذي أكّد أنَّ الفيديو تمّ تصويره قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بساعتين.

بعض الطلاب حاولوا التواصل مع أهاليهم بعد إجراءات التعقيم.. وأعدنا تفتيشهم

وأضافت أنَّه بعد دخول الطلاب إلى فناء المدرسة بعد إتمام إجراءات التعقيم، حاول البعض في التواصل مع ذويهم بالخارج، مما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش مرة أخرى قبل صعود الطلاب إلى لجان الامتحان وضبط الهواتف المحمولة.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي يروّجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي منعا لإثارة البلبلة.