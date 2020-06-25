"تعليم دمياط": تغيب 51 طالبا وطالبة في امتحان اللغة الإنجليزية

أعلن عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط،تأدية ، اليوم، 10 آلاف و55 طالب وطالبة امتحان اللغة الانجليزية، حضر منهم 10004 طالب وطالبة وتغيب 51 طالب بنسبة حضور 99,5% وذلك في 41 لجنة على مستوى 10 إدارات تعليمية.

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه سادت حالة من الهدوء بمحيط اللجان على مستوى المحافظة، وقد شارك المعلمين امام كل لجنة لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتوزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "عثمان" أنه فتح أبواب مقار اللجان أمام الطلاب فى السابعة والنصف والإنتظار بداخلها لحين الموعد الرسمى لبدء الإمتحان وسط إجراءات أمنية ووقائية وإتاحة مقاعد ومظلات داخل أفنية المدارس لتواجد الطلاب بعد الدخول واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، كما أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت كافة الإجراءات واتخاذ اللازم نحو حل جميع المشكلات والإجابة عن جميع التساؤلات التي تلقتها و لم تتلق أية بلاغات تفيد تأخير بدء الامتحان بأي منها.