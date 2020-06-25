إصابة طالبة بمغص كلوي في امتحان الإنجليزي ببني سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، اليوم، بمغص كلوي، أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية، حيث جرى نقلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف، إخطارا من رئيس لجنة السيدة عائشة الثانوية بنات بإدارة بني سويف التعليمة، يفيد إصابة طالبة بحالة إعياء.

ونقلت سيارة الإسعاف الطالبة وتدعى " منة الله . أ " إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

ويؤدي 16 ألف طالبة وطالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، اليوم، داخل 52 لجنة عامة في محافظة بني سويف.