"سهل" و"خالص".. جولة داخل تطبيقات شحن كارت عدادات الكهرباء بالموبايل

نظرًا للتوسع في التكنولوجيا التي اعتمدتها الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال عدد من الخدمات الإلكترونية أتاحتها للمستخدمين مثل تطبيقات قراءة العداد ومنظومة الشكاوى الإلكترونية وغيرها العديد من الخدمات التي تهدف إلى التيسير والتسهيل على العملاء.

إذ تتيح القابضة للكهرباء إمكانية شحن كارت عداد الكهرباء، عن طريق الموبايل في بيتك أو مكتبك، من خلال تطبيق سهل وبسيط، عبر التليفون المحمول الخاص بك الذي يدعم خاصية NFC.

ويدعم الكارت المزود بخاصية الـNFC الذي تتيحه القابضة للكهرباء، إمكانية شحن جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع مثل جلوبال والمصرية للعدادات الذكية، والسويدي إلكتروميتر، والسويدي إلكتريك.

إذ يمكنك شحن عداد جلوبال عن طريق تطبيق سهل، أما عدادات المصرية للعدادات أو السويدي إلكتروميتر أو السويدي إلكتريك يمكنك شحن الكارت عن طريق تطبيق MyFawry أو تطبيق "خالص".

"الوطن" قامت بجولة داخل تطبيق "سهل" وتطبيق "خالص" الذي تقدمه الوزارة لاستعراض أبرز مميزاته وكيفية استخدامه على النحو التالي:

أولًا: تطبيق سهل

مميزات التطبيق:

- شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

- عرض تفاصيل الشحن والاستهلاك للشهور السابقة للعداد مسبق الدفع.

- خدمة الشحن على مدار الـ24 ساعة.

- دفع فاتورة عداد الكهرباء.

خطوات استخدام التطبيق:

1. تحميل التطبيق لمستخدمي الأندرويد من هنــــــا، ولمستخدمي الـIOS من هنــــــا، (يجب توافر خاصية NFC في الجهاز لتتمكن من تحميل التطبيق).

2. املأ بياناتك لفتح حساب.

3. احصل على كارت NFC، ويمكنك طلب إرسال الكارت إلى منزل.

4. اشحن كارتك واستعرض تفاصيل الاستهلاك.

ويمكنك الاطلاع على مواقع مراكز شحن شركات الكهرباء من هنــــــــا.

ثانيًا: تطبيق خالص

مميزات التطبيق:

- دفع فواتير العدادات مؤجلة الدفع.

- شحن كروت العدادت الذكية مسبقة الدفع عن طريق تكنولوجيا الـNFC.

- التطبيق يقبل جميع البطاقات البنكية (فيزا - ماستر كارد - ميزة).

طريقة استخدام التطبيق:

- قم بتحميل التطبيق لمستخدمي الأندوريد من هنــــــــا.

- قم بتسجيل الدخول إذا كنت مسجل من قبل.

- إن لم تكن مسجلًا من قبل، قم بإدخال بريدك الإلكتروني ورقم التليفون وتعيين كلمة سر.

- ستظهر لك رسائل تفيد بإتمام علمية التسجيل.

- قم بالاختيار من بين خدمات التطبيق سواء دفع فواتير الكهرباء أو شحن كروت الكهرباء.

- قم باختيار اسم الشركة المصنعة للعداد من القائمة ثم اضغط متابعة.

- تأكد من أنّ الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـNFC، ثم قم بشحن محفظة البرنامج بالرصيد من خلال بطاقتك البنكية الإلكترونية.

- الصق كارت العداد في ظهر الهاتف الخاص بك لنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.