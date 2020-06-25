الإليزيه: ماكرون يبحث مع بوتين غدا الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو، غدا الجمعة، محادثات تتعلق بـ "الحوار الإستراتيجي" بين البلدين في عدد من القضايا بينها الأزمتان في ليبيا وسوريا وجملة من القضايا الأخرى.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، مساء أمس الأربعاء، إن ماكرون وبوتين سيجريان تقييما "للموازين الاستراتيجية" في ضوء الاختبار الذي تمثله جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"،وسيتطرقان إلى "الأزمات الرئيسية المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن"، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وأشار الإليزيه، إلى أن قضايا "أوكرانيا وليبيا وإيران وسوريا" ستكون على جدول أعمال المحادثات، إضافة إلى "التعاون في مجال الصحة والبيئة".