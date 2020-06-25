10 آلاف وفاة بكورونا بإيران.. والفلبين: لم نتصرف جيدا مع "كوفيد 19"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تجاوزت عتبة 10 آلاف حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري، في تصريح صحفي، إنّه تم تسجيل 134 حالة وفاة إضافة إلى 2595 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت لاري، أنّ الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10130 وفاة و215096 إصابة بالفيروس التاجي، مشيرة إلى حالات الشفاء بلغت 175103 حالات في عموم البلاد.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 42 ألفًا و736 إصابة.

وذكرت الوزارة السنغافورية، في تصريحات نقلتها صحيفة "ستريتس تايمز" المحلية، اليوم، أنّ العمال المهاجرين المقيمين في مساكن الطلبة شكلوا الأغلبية العظمى للإصابات الجديدة، بينما تم تسجيل 5 إصابات مجتمعية محلية بينهم مواطن سنغافوري و4 من حاملي تصاريح العمل.

وأشارت صحة سنغافورة، إلى أنّ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 26 حالة.

أفغانستان: 460 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 36 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم، أنّ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 10 ألاف و174 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 675 حالة، وإجمالي عدد الإصابات 30 ألفا و175 حالة.

الفلبين تسجل 778 إصابة جديدة بكورونا

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 33 ألفًا و96 إصابة.

وأوضحت الوزارة الفلبينية، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أنّ 255 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 8910، في حين توفي 8 آخرين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1212.

ولا تزال مدينة مترو مانيلا بؤرة تفشي فيروس كورونا، إلا أنّ وزارة الصحة تراقب عن كثب الوضع في مدن سيبو وأورموك وليتي وسامار، نظرًا لاعتبار هذه المناطق بؤر ساخنة جديدة للفيروس بعد زيادة عدد الإصابات بها.

مسؤولة فلبينية: الحكومة أخفقت في التصرف بشكل عاجل في بداية أزمة كورونا

من جانبها، قالت ليني روبريدو نائبة الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم، إنّ الحكومة أخفقت في اتخاذ تدابير عاجلة في بداية ظهور أزمة كورونا المستجد.

وأضافت روبريدو، في تصريحات نقلتها "فلبين ستار": "لم نتصرف على وجه السرعة عند تفشي الجائحة. لذا نعمل على تدارك الأمور بدلًا من المرور بتجربة بلدان أخرى. الصين كان يمكن أن تكون درسًا لنا".

وأوضحت المسؤولة الفلبينية، أنّ الحكومة استغرقت وقتًا طويلًا في شراء معدات الوقاية الشخصية لأنها كانت تتنافس مع بلدان أخرى، بينما كان بإمكانها تصنيع هذه المعدات محليًا وبتكلفة أقل.

وعلقت روبريدو، على الدعوات التي تطالب بحصول وزير الصحة فرانسيسكو دوكي، الذي يخضع للتحقيق في الوقت الراهن بشأن تعامله مع الأزمة، على إجازة خلال فترة التحقيقات، قائلة: "من الصعب تغيير جنرال في منتصف الحرب"، داعيةً وزارة الصحة إلى تقبل الانتقاد والاستعداد بشكل أكبر للشراكة مع القطاع الخاص.