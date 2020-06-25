مدبولي: انتظروا مزيدا من التطوير في الأيام المتبقية من امتحانات الثانوية العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمّ استعراض وبحث عدد من الملفات.

مدبولي: شرفت بالتواجد وسط ضباط وجنود المنطقة الغربية العسكرية خلال زيارة الرئيس لها

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أنه شرُف وبعض الوزراء بالتواجد وسط ضباط وجنود عدد من الوحدات المقاتلة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، والتي شرفت بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها في مستهل هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء: كل مصري شعر بالفخر بعد مشاهدة استعداد الجيش في مواجهة أي أخطار

وأشار مدبولي، إلى "الشعور بالفخر لدى كل مصري بعدما شاهدناه من استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف وحدات القوات المسلحة الباسلة، ومدى جاهزيتها لدرء أي أخطار قد تتعرض لها البلاد".

مدبولي يصف كلمة الرئيس خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية بـ"الحاسمة" و"الواضحة"

وأكّد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي، مجدداً تأكيد ثقته في قدراتنا على مواجهة الأخطار التى تحدق بالمنطقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الأيام المتبقية من الامتحانات ستشهد مزيداً من التطوير والتحسين، وتعاملاً فورياً مع أي مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات.

وأضاف أنَّ إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كل المشاركين فى هذه العملية، إنما يعد نجاحاً في حد ذاته.

مدبولي عن "الفتح التدريجي": يحتاج متابعة دقيقة لتدابير كورونا وتطبيق صارم للعقوبات

وحول ما تمّ اتخاذه مؤخراً من عدد من القرارات في إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وخاصة ما يتعلق بتنظيم الفتح التدريجي المنضبط لبعض الأنشطة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، من جانب الوزراء المعنيين والأجهزة التنفيذية في المحافظات، للتأكّد من تطبيق الضوابط والإجراءات التي أقرتها الحكومة، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مع التطبيق الصارم والفوري للعقوبات المقررة، والتى تتضمن الإغلاق الإدارى للمنشآت المخالفة.

شعراوي: تشكيل فرق متابعة للمرو المفاجئ على المنشآت خاصة السياحة لضمان تفعيل ضوابط الفتح التدريجي

وفي هذا السياق، أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى تشكيل الوزارة بتشكيل فرق متابعة وتفتيش مهمتها المرور المفاجئ على كل المنشآت المعنية، بما فيها القرى السياحية، لضمان تطبيق ضوابط الفتح التدريجي.