Rifkin’s Festival لـ وودي آلان يفتتح مهرجان سان سيباستيان في سبتمبر

تقرر عرض أحدث أفلام المخرج وكاتب السيناريو وودي آلان Rifkin’s Festival لأول مرة في سبتمبر المقبل، في افتتاح الدورة الـ 68 لمهرجان "سان سيباستيان" السينمائي الدولي بأسبانيا، حيث سيعرض خارج المنافسة.

وتكون هذه هي المرة الثانية التي يفتتح فيها آلان المهرجان. وكانت المرة الأولى مع عرض فيلمه Melinda and Melinda عام 2004.

وشاركت مجموعة من أفلام وودي آلان في الدورات السابقة للمهرجان، وبينها مانهاتن، Zelig وManhattan Murder Mystery وThe Purple Rose of Cairoو Match Point وVicky Cristina Barcelona وWhatever Works وIrrational Man على مدار عدة سنوات.

وجرى تصوير Rifkin’s Festival الصيف الماضي في مدينة سان سيباستيان والمنطقة المحيطة بها، ويحكي الفيلم عن حضور زوجان أمريكيان لمهرجان بسان سيباستيان حيث يتعلقان ببريق وسحر الحدث.

Rifkin’s Festival كتبه وودي آلان، بطولة جينا جيرشون، كريستوف والتز، ستيف جوتنبيرج.

وودي آلان واحدا من أهم صناع السينما، ولد 1 ديسمبر 1935، وترشح لجائزة أوسكار 24 مرة وحصدها 4 مرات، وترشح لجولدن جلوب 14 مرة، وحصدها 3 مرات، وترشح لبافتا 24 مرة وحصدها 10 مرات.

وآخر أفلام وودي آلان 85 عاما، A Rainy Day in New York الذي كتبه وأخرجه عام 2019.

أما بطل الفيلم الممثل النمساوي كريستوف والتز، حصد جائزة أوسكار مرتين الأولى عام 2010 عن دوره المساعد في فيلم Inglourious Basterds، والثانية عام 2013 عن دوره في Django Unchained.