رئيس "الوطنية للصحافة": نسعى للحصول على حصة كافية من طبع كتب التعليم

قال عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية القومية، لم تستغل لفترات طويلة، موضحا أن الهيئة ستبدأ بمجالات زيادة الإيرادات كوكالات الإعلانات خاصة، "لدينا 3 وكالات إعلان محترمة تتبع مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير"، بحسب تعبيره.

وأضاف رئيس الهيئة، لـ"الوطن" أن المطابع تدر مبالغ هائلة وسيجرى دعم هذا الاتجاه، مؤكدا: "كتب التربية والتعليم، سنعمل على أن نأخذ حصتنا التي تكفينا من وزارة التربية والتعليم، لأنها إيرادات تخدم المؤسسات الصحفية، أيضا الأعمال التجارية فكل المؤسسات الحكومية لديها مطابع ودفاتر ولا بد من التطوير في هذا الاتجاه".

وبخصوص الوقت اللازم لتتحرر المؤسسات القومية من قيودها المالية، أكد الشوربجي أنه لا يمكن تحديد مدة لنهضة المؤسسات، لأن الأصول الثابتة تحتاج خطة، وأنا أرفض الرأي الواحد، وأفضل العمل الجماعي، وسنعرض كل الملفات على طاولة البحث أمام أعضاء الهيئة، التي تضم قامات قانونية ومالية وشخصيات عامة، ويجب أن نجلس سوياً لدراسة كل تلك الملفات.