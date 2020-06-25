"التموين" تتعاقد على شراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وستتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات اللازمة لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لإتاحتها للمواطنين من خلال كياناتها ومنافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وفقاً لقاعدة بيانات البطاقات التموينية الذكية؛ لتيسير حصول المواطنين عليها، على أن تورد على دفعات بواقع 12 مليون كمامة قبل شهر يوليو 2020، وباقي الكمية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس.