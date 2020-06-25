الخارجية الأمريكية تشيد بتجديد الخطاب الديني في مصر وتعزيز التسامح

أشاد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، بشأن الإرهاب في 2019، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، إذ واصلت الحكومة جهودها المستمرة في مجال مكافحة الإرهاب في 2019.

وذكر التقرير أنّه في يناير 2019 يناير افتتحت وزارة الأوقاف أكاديمية لتدريب الأئمة والخطباء، وجمعت 130 وزيرا للأوقاف والمفتين من جميع أنحاء العالم في مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، وتعزيز التعددية، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم .

وأوضحت الخارجية الأمريكية في تقريرها، استمرار الأزهر الشريف في نشر تصريحات تعزز التسامح، وفي يناير أدخلت عدة كتب أكاديمية جديدة تركز على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وتعزز المساواة في الحقوق بين الديانتين.

وفي فبراير، وقّع البابا فرانسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب وثيقة تاريخية تتعهد بالإخوة بين الفاتيكان والأزهر للعمل معا لمحاربة "التطرف"، كما تعاون الأزهر مع جامعة الدول العربية لمواصلة تنظيم المؤتمرات التي تركز على مكافحة التطرف الإرهابي والتجنيد.

وأشار التقرير إلى أنّ دار الافتاء، ركزت جهودها على رفض الفكر المتطرف، في محاولة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، الذي دمر في السابق العديد من الأضرحة، ونشرت دار الافتاء فتوى تقول إنّ الصلاة في مسجد مع ضريح ملحق به أمر يستحق الثناء في الإسلام.