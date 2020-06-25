شركات الطيران مهددة بخسارة 84 مليار دولار في 2020

قال كبير الاقتصاديين باتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" برايان بيرس، اليوم، إنّ شركات الطيران ربما تخسر 84 مليار دولار خلال العام الحالي.

وذكر بيرس، في حديث مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، أنّه لا يزال يتوقع حدوث تعافي في النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أنّ استئناف دول مثل الصين والولايات المتحدة وإندونيسيا السفر الجوي المحلي، سيكون كافيا لانطلاق صناعة الطيران في بعض الدول، ولكن تعتمد الكثير من شركات الطيران على السفر الدولي.

وفي أبريل الماضي، تراجع السفر الجوي بنسبة 98% مقارنة بالعام الماضي، مع إغلاق الدول لحدودها، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحكومات حول العالم تقديم دعم مالي متزايد للحفاظ على استمرارية شركات الطيران، وقدر "إياتا" حجم الدعم الحكومي العالمي اللازم للصناعة بنحو 200 مليار دولار.

وأشار "بيرس"، إلى أنّ "إياتا" وبالشراكة مع مجلس المطارات الدولي، قدما خارطة طريق توصي بأفضل الممارسات الشاملة لاستئناف الرحلات بأمان، تشمل تتبع جهات الاتصال واستخدام معدات الحماية الشخصية وتمكين الخدمات اللاتلامسية في الجمارك، من بين تدابير أخرى.