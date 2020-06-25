تحذير أممي من ارتفاع أعداد متعاطي المخدرات بعد وصولهم لـ269 مليون شخص

قالت الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنّ العالم بحاجة لتضامن واسع وتعاون بين الحكومات وتقديم الدعم للبلدان النامية للتصدي للاتجار بالمخدرات.

جاء ذلك خلال التقرير العالمي للمخدرات لعام 2020 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي صدر اليوم في العاصمة النمساوية فيينا.

وحذّر التقرير من ارتفاع تعاطي المخدرات عالميا، مشيرا إلى أنّ جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" لها تأثير بعيد المدى على أسواق الأدوية العالمية.

وأوضح التقرير، أنّ عدد متعاطي المخدرات بلغ نحو 269 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في 2018، ما يزيد بنسبة 30% عن 2009، في حين يعاني أكثر من 35 مليون شخص من أزمات صحية بسبب تعاطي المخدرات.

وأوضح التقرير، أنّ جائحة كورونا المستجد لها تأثيرات واسعة على أسواق الدواء، وذلك رغم أنّ عواقب الوباء ليست معروفة تماما بعد، ولكن الجائحة تسببت بالفعل في نقص الأدوية في الأسواق ما أدى إلى زيادة الأسعار.

وتوقع التقرير، ارتفاع معدل البطالة عالميا وانخفاض فرص العمل بسبب الوباء، ما يجعل الإنسان أكثر عرضة لتعاطي المخدرات إلى جانب الاستغلال من قبل تجار البشر وزراعة المخدرات لكسب المال.

واعتبر التقرير، أنّ أزمة الوباء تهدد بتفاقم الانكماش الاقتصادي وبمضاعفة مخاطر المخدرات، إذ إنّ الكثير من الأنظمة الصحية والاجتماعية على حافة الهاوية.