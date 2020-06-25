ضبط 4 طلاب بمدرسة منوف للتعليم الأساسي أثناء محاولتهم للغش اليوم

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لسير عملية امتحانات الثانوية العامة والتعامل الفوري مع أية طوارئ حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والقائمين علي الامتحانات والتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الإنجليزية بجميع الشعب، وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية أن عدد الطلاب من لهم حق التقدم لامتحان بلغ 31495 وعدد الحضور 31230 وعدد الغائبين 265 طالب بنسبة حضور 99,16 % ونسبة غياب بلغت 84, %.

كما رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها ضبط 4 طلاب بمدرسة منوف للتعليم الأساسي أثناء محاولتهم للغش بإستخدام تليفوناتهم المحمولة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، كما تم ضبط حالتي غش آخري لطالبين أحدهما بمدرسة التجارة المتقدمة والأخر بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بشبين الكوم وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، كما تم ضبط طالبة بمدرسة مصطفي كامل بقويسنا أثناء محاولتها بتصوير الامتحان بإستخدام التليفون المحمول ومحاولة إرسالها للخارج ولم تتمكن من إرساله وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، كما تم ضبط سماعة بلوتوث بحوزة طالب يستخدمها في الغش بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين وتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

كما تم نقل طالبة بمدرسة الايمان الجديدة بأشمون الي المستشفي بسيارة اسعاف أصيبت بضيق في التنفس ، ونقل طالب أخر بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية الي المستشفي فور شعور بالتعب ، ونقل طالبة بمدرسة قويسنا الرسمية للغات لاصابتها بحالة إغماء الي المستشفي بسيارة إسعاف، وكذا تم إجراء الامتحان لطالبتين مخالطين لحالات كورونا في حجرة العزل بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف مع التعهد بإحضار شهادة طبية بعدم إصابتهم لاستكمال باقي الامتحانات.

كما انتهت أعمال لجان الامتحانات للثانوية الازهرية بحضور 1506 طالب وغياب 56 طالب وشهدت تحرير محضر غش بالتليفون بلجنة معهدج سمادون الازهري بأشمون وتحويل مدرس للشئون القانونية لتركه مكان اللجنة بعد التوقيع في الدفتر بالحضور.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه علي صحة وسلامة أبنائه الطلاب مناشدا أولياء الامور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوي وحرصا علي صحتهم .