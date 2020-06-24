المنوفية الأولى على الجمهورية في التحصين ضد الحمى القلاعية

أفاد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حصول محافظة المنوفية على المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث الإعداد المحصنة للحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة القومية الأولى 2020.

وأشار البيان إلى أن محافظة المنوفية انتهت من تحصين 237 ألفا و428 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس، ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم الأحد الماضي.

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالجهود المبذولة لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نسب التحصين، وموجهاً المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بالتعليمات والإرشادات.