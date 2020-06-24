المنوفية تهدد المخالفين لضوابط فتح المقاهي بالغلق الفوري

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية، مشددًا على أن الغلق الفوري ووقف النشاط سيكون عقوبة المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية على عدم التهاون في حال ثبوت أي مخالفة للضوابط والاشتراطات، وسيتم سحب رخصة المدير، ووقف النشاط، كما أكد على الالتزام بالمسافات البينيه بين المواطنين بتلك المنشآت، وألا تقل عن متر بين الأفراد ومترين بين المناضد، إضافة إلى التأكد من عدم زيادة رواد المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

ووجه المحافظ بحظر إقامة جميع الحفلات والمناسبات الخاصة، أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي فى مداخل المنشآت، وحظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، والالتزام بوضع مفارش وأدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، فضلًا عن توفير معقمات ومناديل معقمة على موائد الطعام.

وأكد المحافظ أن لجانًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بالمرور على المقاهي والكافيهات والمطاعم، للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات، وعلى رأسها مواعيد الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مناشدًا بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والخط الساخن بالديوان العام على الأرقام التالية: 2239804، و22248899، و2222035 والخط الساخن 15562.