الخارجية الأمريكية تشيد بتنظيم مصر مؤتمرات دولية لمكافحة الإرهاب

أشاد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، بشأن الإرهاب في 2019، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، إذ إنّ مصر بصفتها رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أعطت الأولوية لقضايا مكافحة الإرهاب بما في ذلك خلال منتدى أسوان.

وأضاف التقرير أنّ مركز القاهرة لحل النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا واصل التدريب من خلال برنامجه لمنع التطرف والتطرف المؤدي للإرهاب، والذي يهدف إلى منع انتشار الفكر المتطرف.

وأوضح التقرير أنّ مصر دربت 21 من القيادات العربية على دحض "التفسيرات المتطرفة" للدين وتطوير الروايات الدينية البديلة ، واستضافت تدريبًا متقدمًا للقادة الدينيين في منطقة الساحل بقارة أفريقيا.

وأضاف التقرير أنّ المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عقدت ورشة عمل للأئمة والخطباء الليبيين مع كبار علماء الأزهر حول مكافحة التطرف وتعزيز الإسلام المعتدل.

وأشارت الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى أنّه في أكتوبر الماضي، جرى عقد حدث مماثل حول تعزيز التسامح.

وأكدت أنّ مصر أبلت بلاء حسنا بشأن التعاون الدولي والإقليمي، وواصلت مصر دعم جهود مكافحة الإرهاب من خلال المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف ، بما في ذلك من خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وتشارك مصر حاليا في رئاسة مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشرق أفريقيا مع الاتحاد الأوروبي.