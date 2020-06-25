محافظ دمياط تكرم طاقم التمريض والإسعاف لتفانيهم في مواجهة أزمة كورونا

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة و الدكتور هيثم فرج المشد مدير عام هيئة الإسعاف وعدد من ممثلى بعض الإدارات بالمديرية وطاقم التمريض و الإسعاف بالمحافظة.

ووجهت المحافظ الشكر والتحية لهم نظرًا لما قدموه من جهود و عطاء لامثيل له فى التعامل مع أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19"، معربة عن فخرها الشديد بذلك الأداء المتميز والمشرف ، كما أكدت أنهم بجانب الأطباء يعملون فى الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الوباء والحفاظ على سلامة المواطنين.

هذا وقد كرمت الدكتورة منال عوض كلاً من الدكتور هيثم المشد مدير عام هيئة الاسعاف، الدكتور أحمد رجب مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، سمير العزبى مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، فتنة أبو العلا رئيس تمريض مستشفى صدر دمياط، فاطمة صالح رئيس تمريض مستشفى صدر دمياط سابقاً، هدى قاسم رئيس تمريض مستشفى الحميات، رباب الشرقاوى وكيل تمريض مستشفى الحميات، سعدية الحلو وكيل تمريض مستشفى دمياط العام، نهى عز الدين وكيل تمريض مستشفى دمياط العام، السيد عنتر مراقب أول أمراض معدية بالمديرية، أحمد خليل مراقب أول ترصد بالمديرية، كما كرمت المحافظ أيضاً رضا الديدامونى مراقب الترصد بالإدارة الصحية بدمياط، يوسف ناصف مراقب الأمراض المعدية بالإدارة الصحية بدمياط، رضا عبد الله مراقب أول الإدارة الصحية بكفر سعد ، و المسعف سمير مُصبح بالإنابة عن جميع العاملين بهيئة الاسعاف ، حيث أهدتهم شهادات تقدير تكريماً لتفانيهم فى أداء مهام عملهم وجهودهم الكبيره خلال الفتره الماضية .

هذا وتوجه مدير مديرية الصحة بالشكر الجزيل إلى الدكتورة منال عوض و اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لما قدموه من دعم كامل للفرق الطبية ومدهم يد العون للعبور من تلك الأزمة.