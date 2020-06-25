جامعة حلوان تقرر العمل بالطاقة الكاملة بدء من السبت

قرر مجلس جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، انتظام العمل بجميع الكليات والقطاعات والوحدات بالجامعة بدءا من السبت المقبل لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لطلاب السنوات النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث، في اجتماع مجلس الأعلى للجامعات، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020، والذي أصبح بموجب إحكامه؛ للسادة رؤساء الجامعات تنظيم العمل داخل كل جامعة على حده وتحديد الأعداد المتطلب تواجدها من الموظفين الإداريين أثناء إجراء أعمال الامتحانات والأعمال التحضيرية لها وفقًا للقواعد التي يراها سيادتهم محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.