مع بدء خطة التعايش.. أشياء لن نراها ثانية بالمولات والمحال بسبب كورونا

بدأت الحكومة المصرية منذ انتهاء إجازة عيد الفطر، البدء في إجراءات عودة الحياة تدريجيًا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ شهدت البلاد عودة حركة القطارات والمترو ووسائل النقل الجماعي حتى الثامنة مساءً، وفتح المحال، وارتداء الكمامات إجباريًا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

ويوضح الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، في حديثه لـ"الوطن"، عدد من الأشياء التي لن نراها مرة أخرى في ظل خطة التعايش الجديدة أو ما يسمى بالـNew Form خاصة في المحلات وأماكن التسوق.

تقليل التعامل بالعملات النقدية

إذ بدأت الكثير من المراكز التجارية البحث عن سبل أخرى للدفع لتقليل التعامل بالكامش ووذلك من خلال طرق الدفع المختلفة مثل منصات الدفع عبر تطبيقات الإنترنت أو عن طريق استخدام خاصية الـQR Code التي تعفيك من إدخال الكارت داخل ماكينة الدفع والاكتفاء بتمريره فقط.

التقليل من استخدام غرف تغيير الملابس

إذ ينصح أستاذ انتشار الأوبئة بغلق غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة أو عدم استخدامها إلا في الحالات الضرورية مع أخذ كافة الاحتياطات، إذ تعتبر هذه الغرفة عاملًا أساسيًا في انتقال الفيروس خاصة وأنّ قطعة الملابس يتم تمريرها بين مواطن وآخر عن طريق ملامسة جسمه ومنطقة الأنف والفم والأذن.

منع استخدام عينات المكياج

تعتبر عينات المكياج المجانية التي يمكن تجربتها من قبل المتسوقين في محلات العناية الشخصية أن تتسبب في انتشار العدوى، لذا يُنصح إما استبدالها بعينات ورقية للاستعمال الواحد والتخلص منها فورًا، أو منع استخدامها.

ارتداء الكمامة إجباريًا

أصبح ارتداء الكمامة أمرًا إجباريًا يستوجب الغرامة أو المنع من الدخول ببعض المولات أو الأسواق التجارية، كما يُفضل أيضًا ارتداء القفازات أثناء التسوق والتخلص منها فورًا بعد الانتهاء مع الحرص جيدًا على ألا تلمس بها الأنف أو العينين أو الفم، والحرص على فرك اليدين جيدًا بالمطهر الكحولي قبل وبعد التسوق.

الحفاظ على مسافات الأمان التباعد الاجتماعي

يفضل أن تترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين في أماكن الشراء تقدر بمتر أو مترين على الأكثر، إذ ستلجأ عدد من الأسواق والمولات التجارية باتخاذ الكثير من التدابير التي تم وضعها لضمان الابتعاد الاجتماعي من خلال تخفيض عدد الداخلين إلى المركز التجاري في وقت واحد، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووضع لافتات توجيهية لتدفق حركة المرور في اتجاهات معينة، وعوائق مع علامات متباعدة للتقليل من الازدحام.

الاتجاه لسينما السيارات

من الممكن أن نشهد تباعدًا لكراسي السينمات بعد أن يتم الإعلان عن قرار عودتها للعمل، فضلًا عن اتجاه إحدى المولات الشهيرة عن إطلاق مشروع "سينما السيارات" خلال الفترة المقبلة بالأماكن العامة أو الجراجات.

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