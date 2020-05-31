كمامة وتباعد اجتماعي.. موظفو الطيران ملتزمون بخطة التعايش مع كورونا

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الطيران المدني، التزام العاملين لديها بالاشتراطات الصحية، التي قررها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنّ جميع العاملين التزموا بارتداء الكمامات، وتم تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي داخل سيارات الوزارة وشركاتها التابعة.

وأكدت المصادر أنّه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى مبنى الوزارة أو الشركات التابعة دون كمامة، ويتم تطبيق التدابير على العاملين التابعين للوزارة بكل حزم، وحال الاشتباه في أي حالة تصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سيتم عزلها فورا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ولفتت المصادر، إلى أنّه سيتم أخذ مسحات لأي مشتبه بهم، وعزل أى مخالط لأي مصاب بكورونا، إضافة إلى استمرار التعقيم التام للمباني والمكاتب.

وتابعت المصادر، أنّه سيتم الاكتفاء بعمل 50% من قوة العمل، لحين وصول تعليمات جديدة تسمح بعودة العاملين بكامل قوتهم، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.

وكانت وزارة الطيران المدني، أعلنت انتهاء إجراءاتها الوقائية المتشددة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للحد من انتشار الفيروس القاتل، من خلال تعقيم وتطهير منشآتها، ومعدات التشغيل والخدمة الأرضية وسيارات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية.