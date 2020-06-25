مصادر: مفاوضات مع آسر ياسين للمشاركة في "الاختيار 2"

قالت مصادر، لـ"الوطن"، إنّ الجهة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، تتفاوض مع الفنان آسر ياسين للمشاركة في البطولة أمام النجم كريم عبدالعزيز، في المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكان المخرج بيتر ميمي نشر صورة تجمعه بكريم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها "الاختيار 2.. رمضان 2021"، وجرى التعاقد مع السيناريست هاني سرحان لكتابة الجزء الجديد.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وعرض قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017، وجسد دوره الفنان أمير كرارة، وشاركه البطولة أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، مها نصار، ضياء عبدالخالق، عابد عناني وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.