"شعبة الأدوية" تحذر من شراء أدوية المناعة عبر السوشيال ميديا

حذّر الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، من شراء أدوية المناعة من على "السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى أنّها مجهولة المصدر، ولا تخضع لرقابة الدولة.

وقال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّ الفترة الأخيرة بالتحديد عقب الانتهاء من عيد الفطر المبارك، تزايدت أعداد الإصابة بفيروس كورونا، ما أدى لحالة من القلق والفزع للكثير، مشيرًا إلى أنّ البروتوكولات التي انتشرت على فيس بوك بشأن أدوية المناعة دفعت الناس للتكالب على الصيدليات، ما أدى لنقصها.

وأضاف أنّ هناك نوعين من الدواء أساسي ومكمل، والأساسي لعلاج أو لوقف تقدم الفيروس، ووزارة الصحة عندما وضعته في البروتوكول، تمنحه للمريض من 5 لـ14 يومًا، أثناء فترة العلاج في مستشفيات وزارة الصحة، موضحًا أنّ فيتامين سي له نسبة معينة، ويجب تناوله تحت إشراف الطبيب.

وتابع أنّ هيئة سلامة الغذاء المسؤولة عن مكملات المناعة، فتحت باب التسجيل لتزويد عدد المنتجات للمصانع والشركات، وهناك أكثر من 80 شركة خلال شهر أو اثنين على الأكثر سينتجون في السوق تلك المنتجات.

واختتم بأنّ كل المنتجات التي تباع على السوشيال ميديا عبارة عن وهم، جرى تصنيعه "تحت بير السلم" ولا يخضع لرقابة الدولة.