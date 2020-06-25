ليبيا وسوريا محل اهتمام بوتين وماكرون خلال محادثتهما عبر الفيديو غدا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري غدا الجمعة، محادثة عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيبحث خلالها الطرفان العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا وسوريا.

وقال "بيسكوف" للصحفيين: "من المقرر عقد مؤتمر عبر الفيديو بين الرئيس بوتين ونظيره الفرنسي ماكرون".

وأضاف: "المحادثة ستكون فرصة جيدة لبحث الأزمات، مثل التسوية الأوكرانية وسوريا وليبيا"، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح بيسكوف: "أولا وقبل كل شيء، نحن ننطلق من حقيقة أن الرئيسين سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية الروسية الفرنسية"، مشيرا إلى أن احتمال مناقشة مواضيع أخرى ممكن، بحسب ما يعتبر الرئيسان ذلك ضروريا.

وسبق لماكرون أن دعا الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في السياسات تجاه روسيا، وإلى ضرورة الحوار والشراكة مع موسكو.