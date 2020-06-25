استمرار ارتفاع معدلات البطالة في أمريكا رغم استئناف النشاط

يجبر ضعف الطلب، أرباب العمل الأمريكيين على تسريح العاملين، مما يُبقي على عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة مرتفعا بشكل استثنائي، حتى مع استئناف الشركات للنشاط، مما يدعم وجهات النظر التي تقول إن سوق العمل قد تستغرق سنوات للتعافي من جائحة "كوفيد-19".

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ إجمالا 1.480 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، انخفاضا من 1.540 مليون في الأسبوع السابق، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ويظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي، أن الملايين واصلوا الحصول على الإعانات بعد أكثر من شهر على استئناف العديد من الشركات لأعمالها عقب إغلاق في منتصف مارس في مسعى لإبطاء انتشار المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وتوظف الشركات عاملين، لكن شركات أخرى تخفض الوظائف بنفس الوتيرة تقريبا، وانزلق الاقتصاد إلى الركود في فبراير.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 1.3 مليون في أحدث أسبوع.

وانخفض عدد الطلبات من مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في أواخر مارس، لكن وتيرة التراجع تباطأت كما أن عدد الطلبات يبلغ مثلي ذروته خلال الركود الكبير بين عامي 2007 و2009.