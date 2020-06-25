تونس تكشف عن قائمة تلزم مواطني بعض الدول بإجراء فحص كورونا قبل زيارتها

نشرت وزارة الصحة التونسية، اليوم، قائمة الدول ذات الانتشار الوبائي الضعيف (اللون الأخضر)، وقائمة الدول ذات تنتشار وبائي متوسط (اللون البرتقالي).

وبحسب تصنيف هذه الدول ستحدد مسألة إجراء فحص فيروس كورونا من عدمه قبل دخول السياح الأجانب تراب تونس، حيث سيعفى مواطنو الدول في القائمة الخضراء من الفحص، بينما يلزم مواطنو دول تصنيف اللون البرتقالي بذلك، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي ما يلي المجموعة الأولى (اللون الأخضر) ذات الانتشار الضعيف للوباء، والتي لا يخضع القادمون من هذه البلدان إلى إجراءات وقائية خاصة:

تشاد، النيجر، السيشال، الكوت ديفوار، سويسرا، فينلندا، النرويج، ألمانيا، سلوفاكيا، غرينادا، إيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، أندرو، أنتيقا باربودا، أستراليا، النمسا، لوكسمبورج، مالطا، موناكو، كرواتيا، دانمارك، إستونيا، الصين، بروناي، كمبوديا، اليابان، تايوان، طاجيكستان، فيتنام، تيمور الشرقية، لاووس، ماليزيا، الدومينيك، فيجي، بارباد، جزر الموريس، زيلندا الجديدة، ترينيداد، وطوباجو، الأوراجواي، كوبا.

أما المجموعة الثانية (اللون البرتقالي) ذات الانتشار المتوسط للوباء سيحتم عليها الاستظهار بتحليل مخبري (RT-PCR) قبل السفر بـ 72 ساعة، على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول:

المغرب، السينغال، بوركينا فاسو، بورندي، الكاميرون، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، غانا، غينيا، مالي، سيراليون، زامبيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، رومانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، توجو، أوغندا، صربيا، بلغاريا، قبرص، تشيكيا، بولونيا، المجر، ليتوانيا، ليشتنشتاين، الجبل الأسود( مونتي نيجرو)، لبنان، الأردن، اليمن، إيران، الهند، باكستان، كوريا الجنوبية، كازاخستان، أذربيجان، جورجيا، قيرغيزستان، أوزبكستان، ميانما، النيبال، منغوليا، سيريلانكا، المالديف، بيليز، كندا، المكسيك، جامايكا، الباهاماس، الاكوادور، السلفادور، نيكاراغوا، الباراغواي.

وهذا التصنيف يخضع لمراجعة أسبوعية ويتغير حسب تغير الوضع الوبائي في كل بلد.

وقررت تونس فتح حدودها البرية والجوية والبحرية، انطلاقا من 27 يونيو الحالي.