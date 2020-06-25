منى الحديدي: سنسعى لتحقيق طفرة إعلامية شكلا ومضمونا

قالت الدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنها تتمنى تحقيق طفرة واضحة يلمسها الجمهور والعاملين في مجال الإعلام على مستوى الشكل والمضمون، وأن يكون الإعلام مواكبا لكل التطورات على الساحة الداخلية والإقليمية.

وأشارت الحديدي، لـ"الوطن"، في أول تصريح عقب تعيينها عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تشكيله الجديد، إلى أن جزءا من التحديات يرتبط بالتحديات التي يقابلها المجتمع ككل بما فيها الإرهاب والأزمات الموجودة في كل المنطقة، "ثم لابد ألا يكون الإعلام رد فعل، وألا يقتصر دوره على ردود الأفعال، يجب أن يكون رائدا سواء الأجيال الحالية أو للمستقبل، نريد إعلاما مستقلبيا" بحسب تعبيرها.

الدكتورة منى الحديدي حاصلة على دكتوراة فى الإعلام عام 1977، ولها عدة مؤلفات حول السينما التسجيليّة والإعلان والإعلام الجديد، وتقلدت مناصب عدة منها عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، ورئاسة تحرير سلسلة السلسلة الإعلامية بالدار المصريّة اللبنانيّة للنشر، كما أنها عضو اللجنة العلميّة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعيّة والجنائيّة، وهى حاليًا أستاذة بكليّة الإعلام جامعة القاهرة.

وصدر أمس تشكيل الهيئات الإعلامية ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، خلفا لمكرم محمد أحمد، وعضوية كل من:

- المستشار محمد عبد السميع اسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة

- أمير نبيل جميل إبراهيم- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم- ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

- عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- صالح عبد السميع الصالحي - صحفي.

- نشأت محمد محمد الديهي - إعلامي.

- رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.

على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.