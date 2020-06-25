تعديل مواعيد حظر التجوال في الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتعديل مواعيد الحظر الجزئي، ليصبح من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا؛ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وجاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويت صباح الحمد الخالد الصباح.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الخميس الماضي، تمديد العمل بالمرحلة الأولى من مراحل الخمس لعودة الحياة الطبيعية، لحين تقييم السلطات الصحية للوضع، مع تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي، لتصبح من 7 مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا.