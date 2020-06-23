الحكومة تبدأ "تجربة التعايش مع كورونا" وتراهن على وعي المواطن والتزام المنشآت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم على ضرورة استمرار ارتداء الماسكات والكمامات على الوجه في جميع أماكن تجمعات وتواجد الأفراد، كونها السبب الأهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

كما شدد في حديثه على أنّ عدم ارتداء الكمامات قد يعرض الأفراد والمنشآت للعقوبات والغرامات التي أقرتها الدولة سابقًا.

وأضاف مدبولي أن القرارات التي تم اتخاذها قرارت مرنة ومرتبطة ارتباطا شدياد بوعي المواطنين، مشيرًا إلى أنه حدث نوع من السخرية و"الكوميكس" و"الهزار" وإطلاق النكات على "وعي المواطن".

وتابع: "إذا مكنش كل واحد فينا يخاف على نفسه ويعي وهو بيتحرك وهو بيستهتر بالإجراءات اللي بنعلنها هيبقى معرض لخطر الإصابة بالمرض أو نقله لأفراد أسرته ومهما أخدنا من قرارات لن يكون ناجح إلا إذا التزم المواطن بقدر الإمكان بكل الإجراءات اللي بنقولها عشان نحافظ على المواطن".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن إجراءات الحكومة التي تم اتخادها في الفترة الماضية منذ بدء التعامل مع جائحة كورونا هو الحفاظ على عملية التوازن وعدم غلق الدولة أو القطاعات الاقتصادية بقدر الإمكان، ولكن في نفس الوقت محاولة أخد كل الإجراءات الاحترازية التي تصون المواطن.

وتستعرض "الوطن" أبرز الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم لمواجهة الفيروس المستجد، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو الحالي على النحو التالي:

قرارات مجلس الوزراء اليوم

- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع تناول الشيشة في هذا المناطق.

- موعد غلق المحال يبدأ من 9 مساءً، أما المطاعم والمقاهي من الساعة 10 مساءً.

- الاستمرار في غلق الأماكن التي يحدث بها تكدسات شديدة للمواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

- استمرار عمل وسائل النقل الجماعي من الساعة 4 فجرًا حتى منتصف الليل.

- فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية مثل صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، مع استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

- تعليق إقامة المناسبات بالأماكن الملحقة بدور العبادة.

- السماح بفتح السينمات والمسارح والمراكز الثقافية مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكل إجراءات التباعد للحد من انتشار الفيروس.