إنشاء وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأقصر

عقد الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات مجلس جامعة الأقصر في جلسته رقم (13) عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك في مقر الإدارة المركزية للجامعة.

وأسفرت فعاليات الجلسة عن اتخاذ عدة قرارات، أهمها الموافقة على إنشاء وحدة ذات طابع خاص لعلاج لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم بالجامعة، وكذلك الموافقة علي لائحتها المالية والإدارية.

ووافق المجلس أيضًا على مقترح اللائحة الداخلية للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن، وإرجاء إقامة المؤتمر الدولي الثالث لكلية السياحة والفنادق بالجامعة والذي كان مزمعًا عقده في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل لحين إشعار آخر، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.