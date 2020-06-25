"ويبكو للبترول" يتفقد تحديث وتشغيل منظومة الإطفاء بمدافع الرغوى

تابع المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، أعمال تحديث وتطوير منظومة الإطفاء بموقع "ميناء الحمراء البترولي" وتم بدء تجربة وتشغيل منظومة الإطفاء بمدافع الرغوى المخصصة لمكافحة الحرائق داخل حرم صهاريج التخزين داخل الموقع، والتأكد من كفاءتها، واستعرض كفاءة معدلات الخلط والتدفيع لهذه المدافع والتي تم توريدها حديثاً من أضخم شركات التصنيع الامريكية "TFT".

يأتي ذلك تنفيذاً لرؤية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتوجيهات الهيئة المصرية العامة للبترول بقيادة المهندس عابد عز الرجال، في آخر زيارة له لموقع "ميناء الحمراء البترولي" بضرورة تطوير وتحديث منظومة السلامة، وذلك لريادة موقع "ميناء الحمراء البترولي" كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، فى تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة فى "مدينة العلمين الجديدة".

بالإضافة إلى تفقد أعمال إنشاءات مستودعات التخزين الجديدة أرقام "7-8" بطاقة استيعابية 630 ألف برميل لكل منهما.

كما عقد المهندس إبراهيم مسعود اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة الرئيسية بموقع "ميناء الحمراء البترولي" عبر الفيديو كونفرنس بين موقع "بدر-١" و"المركز الرئيسي" بحضور مقرر اللجنة الكيميائي محمد حسن مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وقيادات الشركة للتأكيد على أهمية السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل وضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات وجعل سلامة وصحة العاملين على قائمة أولويات العمل.

بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين لديها و المترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتأكيداً على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.