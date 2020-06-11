العاملون بـ"ويبكو" للبترول: يقدمون رسالة للمواطنين في زمن كورونا

وجه العاملون بشركة ويبكو للبترول، رسالة للشعب المصري، للحفاظ على أنفسهم، وحماية أسرهم وجميع المواطنين، وتقليل التزاحم في الأماكن، والالتزام بالاجراءات الوقائية، والبقاء في المنزل قدلا المستطاع، من خلال فيديو بثه العاملون بمواقع الشركة، لنصح المواطنين.

وأضاف العاملون في الشركة، أن حفاظ المواطنين على أنفسهم، يحافظ على سير الحياه العملية والاقتصادية، والسيطرة على الفيروس، كما وضح الفيديو، الإجراءات اليومية التي يتم اتخاذها مع العاملين، من خلال الكشف عليهم وفحص درجة حرارتهم.

وتعد شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" المسؤولة عن "موقع ميناء الحمراء البترولي"، أحد المحاور المهمة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتصبح مصر مركزا عالميا لتداول الطاقة، ومنفذا لمشروعات التكرير والبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة.