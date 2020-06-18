"ويبكو للبترول" تطلق برنامجا لسرعة إنجاز المعاملات واتخاذ القرار

أطلقت شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أحدث تطبيقات شركة "SAP" العالمية الرائدة فى مجال نظم "ERP"، والذى يسهم في ربط المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات ودعم اتخاذ القرار، من خلال إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول.

ونجحت شركة "ويبكو" في تشغيل وتطبيق النظام بنجاح فى شهر مايو العام الماضي، مستخدمة أحدث نظم شركة "SAP" وتطبيق آخر تحديثاتها "FIORI"، حيث تم بدء التشغيل الحي "Go-live" للمرحلة الأولى من المشروع، والتى تتضمن أنشطة التعاملات المالية، والأصول والمهمات، والتعاقدات والإيرادات، تمهيدًا للربط مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

ويتيح ذلك للشركة أداءًا متميزًا في إجراء المعامَلات، مثل طلبات الشراء والاعتمادات والتتبع والحركات المخزنية وإعداد التقارير والإحصائيات لدعم متخذي القرار، كذلك يزيد من انضباط وسرعة الأداء بين المركز الرئيسي للشركة وموقعيها في "ميناء الحمراء البترولي" و"بدر-1".

ومن المقرر أن يتم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن أنشطة الموارد البشرية والأجور في شهر أغسطس المقبل.

وتعد شركة "ويبكو" من أوائل الشركات الرائدة بقطاع البترول، والتي تقوم بتطبيق نظام "FIORI"، والذي يتسع استخدامه عالميًا جنبًا إلى جانب النظام المعتاد "GUI"، ما يزيد من إتاحة واعتمادية برنامج الإدارة المتكاملة للموارد.