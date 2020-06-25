سكرتير مساعد الأقصر يتابع رصف طريق المجمع الصناعي بالبغدادي

قام اللواء الدكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بجولة تفقد خلالها الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية.
ورافق "أبو العزايم" في جولته كل من اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ومصطفى جاعون مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي.
وتابع "أبو العزايم" خلال جولته، أعمال رصف الطريق المؤدي إلى المجمع الصناعي، وتفقد سير الأعمال بمحطة المعالجة الثلاثية الخاصة بالمنطقة الصناعية، وكذلك استكمال أعمال تركيب أعمال الكهرباء والاتصالات وتوصيل خطوط الإنترنت.