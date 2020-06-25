سكرتير مساعد الأقصر يتابع رصف طريق المجمع الصناعي بالبغدادي

قام اللواء الدكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بجولة تفقد خلالها الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية.

ورافق "أبو العزايم" في جولته كل من اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ومصطفى جاعون مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي.

وتابع "أبو العزايم" خلال جولته، أعمال رصف الطريق المؤدي إلى المجمع الصناعي، وتفقد سير الأعمال بمحطة المعالجة الثلاثية الخاصة بالمنطقة الصناعية، وكذلك استكمال أعمال تركيب أعمال الكهرباء والاتصالات وتوصيل خطوط الإنترنت.