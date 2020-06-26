حظك اليوم الجمعة 26-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يجد الكثيرون من محبي الأبراج متعة خاصة في معرفة الصفات التي يتميزون بها وفقًا لرسائلهم اليومية من الأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا ويجعلك اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل خلف الستار وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية ويساعدك ذلك على التفكير السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الأهل والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأقارب والأحباب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تتواصل بذكاء وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تدفعك للتركيز على توطيد علاقة عاطفية، لكن إذا كنت متزوجا حاول أن تقاوم رغبتك في التمرد على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بوعي قبل أي خطوة واهتم اليوم بعملك وبتحديد ميزانية وبتنظيم نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وفيمن حولك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك اليوم أن تستمتع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك ذلك بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة، لا تدع النقد يزعجك، ثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك فرصة اليوم لعقد صلح أو لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على التركيز، وتنطلق لتحقيق حلمك بالمستقبل بانطلاق وجرأة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تشعر بانفراجة وتبدو قادرا على الإقناع بالمنطق والموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان رياض الخولي، ويوافق تاريخ ميلاده 29 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك أن تقاوم التشوش وأن تصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تمر علاقتك بشريك حياتك اليوم بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.