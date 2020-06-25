حظك اليوم الخميس 25-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بشخصية حماسية، كما أنه لديه قدرة كبيرة على التكيف مع الأوضاع مهما كانت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وقد تفي بالتزامات مادية وتتخذ قرارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تستطيع اليوم أن تتواصل بذكاء مع من تحب وقد تخوض في نشاط جديد ومميز.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.