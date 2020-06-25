حظك اليوم الخميس 25-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت منظم ويسعى لتحقيق أهدافه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة إيجابية ويجعلك ذلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، الشمس في منزل الحب تساعدك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.